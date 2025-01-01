Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия струпва войски край украинския град Вовчанск в Североизточна Украйна, предаде Ройтерс.

Зеленски заяви пред репортери в Киев, че атаката на руските войски срещу град Покровск има за цел да демонстрира на американския президент Доналд Тръмп руската сила на бойното поле.

Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск, сраженията в града продължават

Главнокомандващият украинските въоръжени сили Олександър Сирски заяви, че войските на Киев засилват атаките си срещу руските сили край град Добропиля в Източна Украйна, за да облекчат натиска върху обсадения Покровск, предаде Ройтерс.

Сирски каза още, че украинските сили са фокусирани основно върху гарантирането на сигурността на логистичните линии и изтласкването на руските войски.

Генералният щаб на украинската армия каза днес, че вчера руските сили са упражнили голям натиск в района на Покровск, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.