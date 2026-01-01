Украйна очаква да завърши ремонта на петролопровода „Дружба“ тази пролет, но отговорността за самите доставки ще бъде на европейците.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, съобщи „Киев Индипендънт“.

Тръбопроводът „Дружба“, ключова мрежа за доставка на руски петрол към Унгария и Словакия през украинска територия, се превърна в център на спор между Киев, Будапеща и Братислава.

Съоръжението бе изведено от експлоатация, след като беше повредено при руски удар в Западна Украйна в края на януари, съобщи Киев. Словакия и Унгария обвиниха Украйна, че умишлено блокира транзита, и заплашиха да възпрепятстват заем от ЕС на стойност 90 милиарда евро в отговор.

Зеленски заяви, че ако въпросът за транзита на петрол бъде обвързан с финансирането от ЕС, Украйна е готова да възстанови работата на „Дружба“.

„Ще завършим ремонта, защото това е договорката. Казах им (на ЕС), че ще приключим тази пролет“, посочи той.

Президентът подчерта, че предстоящите избори в Унгария на 12 април са вътрешен въпрос и нямат отношение към Украйна.

Будапеща и ЕС са изпратили отделни екипи за оценка на щетите, но Киев е отказал достъп по съображения за сигурност.

„Там вече е свършена много работа – (ръководителят на „Нафтогаз“ Сергей) Корецки ми показа“, каза Зеленски.

Той отбеляза, че разрушените резервоари не могат да бъдат възстановени бързо и подчерта продължаващия риск от нови руски атаки.

Унгарският премиер Виктор Орбан, известен с близките си отношения с Кремъл, използва спора в предизборната си кампания, обвинявайки Украйна в „енергиен шантаж“.