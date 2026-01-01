Унгария ще спре преноса на газ към Украйна, докато не бъде възобновена дейността на петролопровода "Дружба". Това заяви днес унгарският премиер Виктор Орбан в публикация във "Фейсбук", предаде Ройтерс.

"Постепенно спираме доставките на газ от Унгария за Украйна и ще съхраняваме газа, който остава при нас, в Унгария", посочва Орбан.

Доставките по "Дружба" бяха спрени през януари, което стана причина за спор с Унгария, блокирал заем от ЕС за Киев.

ЕС предложи по-рано този месец да изпрати своя мисия, която да инспектира тръбопровода. Украйна заяви по-късно, че е приела предложението на Брюксел за оказване на техническа помощ и за финансиране на възобновяването на доставките през повредения тръбопровод.

Унгария и Словакия не получават доставки на руски петрол през "Дружба" от края на януари, когато Киев каза, че тръбопроводът е бил поразен при руски удар в Западна Украйна и че ще е необходимо време за ремонт.

Унгария изпрати в Украйна своя мисия за установяване на фактите около спирането на доставките на петрол чрез тръбопровода. Киев не коментира до какви резултати е довела работата на тази мисия.

Унгария и Словакия, които са единствените страни от ЕС, които все още внасят руски петрол, обвиняват Украйна, че по политически причини умишлено забавя възстановяването на петролните доставки.