От 15 октомври Коринтският канал в Южна Гърция ще бъде затворен за ремонт, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Каналът свързва Коринтския със Сароническия залив и съкращава значително пътя между Йонийско и Егейско море.

Водният път ще бъде отворен за корабоплаване до 6 ч. сутринта на 14 октомври, а датата за повторното му отваряне ще бъде обявена в по-късен момент.

Ремонтните дейности ще бъдат насочени към възстановяване на скатовете на канала. Те ще бъдат извършени от строителната компания „Актор“ и ще имат бюджет от 34 млн. евро.

Коринтският канал е изграден в периода 1881 – 1893 г. Поради малката си ширина в наши дни той обаче е твърде тесен за повечето товарни кораби и се използва предимно от туристически плавателни съдове.