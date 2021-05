🌲 From June, schools and community groups can apply for three million free @qgcanopy saplings through the @WoodlandTrust.



📸 Those who have planted a tree can submit a photograph to the @qgcanopy interactive map, which will be used to track Jubilee tree plantings from October. pic.twitter.com/icHCMJX5cO — The Royal Family (@RoyalFamily) May 17, 2021

Today marks the launch of The Queen’s Green Canopy, a tree planting initiative to mark The Queen’s Platinum Jubilee in 2022 and to enhance our environment now, and for generations to come. 🌳 🌱



The initiative invites people to “Plant a Tree for the Jubilee”! @qgcanopy pic.twitter.com/okkwwhBrIi — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 17, 2021

By sustaining our beautiful countryside for generations to come, the Queen’s Green Canopy is a fitting tribute to Her Majesty’s years of service to this country.



I am proud to support this and urge everyone to get involved and plant a tree for the Jubilee.@QGCanopy pic.twitter.com/O2eNTGreDW — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 17, 2021

Нестандартна инициатива на британското правителство. Британците бяха поканени даза. Тя ще отбележипрез 2022 г., съобщи АФП.Инициативата на правителството е наречена "". Организаторите му призовават градинари, ученици, участници в асоциации да засадят по едно дръвче от октомври 2021 г. до края на 2022 г.В чест на 70-годишнината нана британския престол ще бъдат представенивъв Великобритания. Ще бъде лансирана и програма за безработни младежи, с която те да бъдат обучени как да засаждат дървета и да се грижат за тях.Престолонаследникътпризова с видео британците да засадят дърво за юбилея. Той каза, че това ще е "".Министър-председателятсъщо подкрепя инициативата. Неговото правителство обяви амбиции запреди конференцията на ООН за климата в Глазгоу през ноември."Дърветата имат огромна роля в борбата ни с. Затова правителството вече се ангажира да бъдат засаждани 30 000 хектара гори ежегодно до май 2024 г.“, заявивъв видео, публикувано в Туитър.