В Румъния представиха трети пакет с мерки за икономии, който има за цел да балансира държавните финанси и да намали прекомерния бюджетен дефицит, с който страната се бори от няколко години, съобщават местните медии.

Министерството на развитието публикува снощи за обществено обсъждане нормативния акт, с който правителството предлага намаляване с 10 процента на административните разходи без да се засягат основните заплати.

Очаква се мерките да донесат тази година икономии в размер на 3 милиарда леи (над 590 млн. евро).

Коалиционното правителство, ръководено от Илие Боложан, вече одобри два пакета с мерки за икономии, за да намали бюджетния дефицит, който през 2024 г. възлезе на 9,3 процента от брутния вътрешен продукт (БВП). Мерките включват замразяване на пенсии и заплати, увеличение на ДДС, увеличение на акцизи, данъци и такси, както и реформи, свързани със специалните пенсии и държавните компании, така че да бъдат намалени разходите.

Най-обсъжданата мярка в третия пакет от мерки за икономии е намаляването на разходите в местната и централната администрация, посочва телевизия Диджи 24. Разходите трябва да бъдат намалени с 10 процента, ако е необходимо и със съкращения на персонал.

Предвижда се ограничаване на броя на служителите в местната полиция и на съветниците в кабинетите на министрите, кметовете и председателите на окръжните съвети. В кабинета на министър-председателя например ще има пет поста, а в кабинет на министър – три.

В Букурещ и в други окръзи ще се пада по един полицай на 6500 жители, а спазването на определено съотношение между служители на полицията и брой жители може да доведе до намаляване на полицаите в някои населени места, отбелязва телевизия Диджи 24.

Очаква се на национално равнище да бъдат премахнати общо 13 000 длъжности.

В пакета са включени и предвиждания, които следва да доведат до подобряване на събираемостта на данъчните приходи, мерки срещу корупцията, мерки за подобряване на ефективността на публичната администрация и други.