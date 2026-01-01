Сръбският президент Александър Вучич заяви днес, че лично се извинява на всички студенти и граждани за изявлението на министъра на информацията Борис Братина, който каза по-рано, че полицията има право да бие и да убива студенти по време на протест, а той от своя страна уточни, че думите му са извадени от контекста, съобщи сръбската обществена телевизия РТС, предава Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева.

„Такова изявление не трябва да се допуска, независимо в какъв контекст е. (...) Това е непростимо лошо изявление“, каза Вучич.

Той също така посочи, че в страната, в която той е президент, никой няма да убива студенти.

„Полицията няма да убива студенти. Дори тези, които отговориха на атаките, платиха висока цена както чрез присъди, така и чрез финансови санкции. Моите лични извинения към всички студенти и граждани за непростимо лошото изявление, направено от министъра“, каза Вучич и уточни, че чува за първи път думите на Борис Братина.

Министърът на информацията на Сърбия Братина направи изявлението, предизвикало силни критики, на 4 април, когато в Сърбия се отбелязва Денят на студентите в памет на студента Жарко Маринович, убит на този ден през 1936 г., по време на студентски демонстрации.

А коментарът на Братина бе по повод протест през Ректората на Белградския университет, свикан на 31 март от студенти в защита на ректора и академичната свобода.