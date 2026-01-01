Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви, че въоръжените сили на страната му са готови да отговорят на каквито и да е военни действия от страна на САЩ, предаде Ройтерс.

„Иранските въоръжени сили са готови, с пръст на спусъка, да реагират на всяка агресия“, заяви Арагчи.

Реална ли е опасността от избухване на война между САЩ и Иран

Припомняме, че вчера президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Техеран, че времето за споразумение за ядрените оръжия изтича и че огромна американска армада се е запътила към страната „с голяма сила, ентусиазъм и цел“.

Междувременно Али Шамхани, съветник на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, написа в социалната мрежа „Екс“, че каквито и да е военни действия от страна на Вашингтон ще доведат до удари на Ислямската република срещу САЩ, Израел и подкрепящите ги страни.

„Иранският отговор на какъвто и да е американски удар ще бъде незабавен, с всички налични средства и безпрецедентен“, заяви той.