Полицията в Русе издирва мъж за престъпление, съобщиха от ОД на МВР.

Под надзора на прокуратурата се работи по изясняване на обстоятелствата около извършено посегателство върху железопътната инфраструктура в района на жп спирка „Товарна гара“.

ОД на МВР-Русе

По случая има предоставени записи от видеонаблюдение в района на местопроизшествието. На кадрите е заснет мъж с неустановена към момента самоличност.

С оглед пълното, всеобхватно и обективно изясняване на всички факти и обстоятелства по случая, разследващите търсят съдействие от гражданите за неговото разпознаване и установяване.

С разрешение на наблюдаващия делото прокурор, разпространяваме няколко кадъра от записите, на които е заснет въпросният мъж. Гражданите, които разполагат с информация за лицето и/или неговото местонахождение, могат да се обадят на телефон: 082/ 882-443 във Второ РУ; или в най-близкото районно управление.

Анонимността е гарантирана. Разследващите органи подчертават, че всяка интервенция по железопътните съоръжения е деяние с висока степен на обществена опасност.

Подобни действия не само нанасят сериозни щети, но и застрашават директно сигурността, живота и здравето на гражданите, ползващи тези съоръжения като пътници или на служителите в железопътния транспорт.