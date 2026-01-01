Само на метри след табелата за край на Карлово, крайпътна отбивка е превърната в нерегламентирано сметище.

Мястото е затрупано с купища отпадъци, изхвърлени от животновъден обект.

БГНЕС

По-голямата част от боклука е събрана в чували с надпис „фураж“.

На мястото са разхвърляни части от стари мебели и дивани.

Има изхвърлени мъртви животни, които са оставени да се разлагат на открито.

БГНЕС

Граждани сигнализират, че извършителят може да бъде открит лесно, тъй като сред отпадъците има достатъчно улики, които водят към конкретна ферма.

Сега на ход са контролните органи, които трябва да установят самоличността на нарушителя и да наложат съответните санкции.