Арести за 16 български и чужди граждани при спецоперация срещу нелегалната миграция, съобщиха от ГДБОП.

Акцията е проведена на 27 януари в София, Търговище и община Брезник. Досъдебното производство се води от ГДБОП-МВР под надзора на Софийската градска прокуратура.

Лидери и участници в организирана престъпна група за каналджийство са задържаните в специализираната операция на МВР, координирана от ЕВРОПОЛ в рамките на регионалната оперативна целева група (OTF ITER), създадена с цел разследване на мрежи за контрабанда на мигранти.

Действия по разследването са извършени и на територията на Гърция по отношение на двама от участниците в престъпната схема.

У нас са претърсени шест жилища и офиси, при които са иззети мобилни телефони и сим карти, електронни устройства, дебитни карти, разписки за извършени преводи, регистрационни талони на автомобили, използвани за трафик на мигранти и други документи, имащи отношение към производството.

Привлечени като обвиняеми са седем души за организирана престъпна група, действала от април 2024 г. Двама от тях са установени като ръководители на групата, а останалите - като участници в нея.

Петима от обвиняемите са задържани за 72 часа, един е задържан по друго дело и един се издирва. Разпитани са свидетели, включително пред съдия.