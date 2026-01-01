Лидерът на ПП Асен Василев загуби на първа инстанция гражданското дело, което водеше срещу Тошко Йорданов от ИТН, показват деловодните регистри, цитирани от "Сега". Василев претендираше за 250 000 лв., като първоначално бе завел частичен иск за 75 000 лв.

През 2021 г. Йорданов заяви както от трибуната на 46-тото Народно събрание, така и в телевизионни интервюта, че Асен Василев е откраднал интелектуална собственост от фирма и е бил осъден за това. Според него Василев е работил като изпълнителен директор на фирмата Lesno.com, занимаваща се с продажба на самолетни билети.

Тошко Йорданов обвини министър Василев в кражба на интелектуална собственост

По думите на Йорданов, поради лошо управление инвеститор, който до този момент е вложил милиони в компанията, се оттегля през 2009 г. Василев дава личен заем на фирмата и няколко месеца по-късно го изисква обратно, като по този начин компанията фалира. След това, заедно с програмистите от Lesno.com, той основава нова фирма, развиваща абсолютно същата дейност, което довежда до съдебни дела в Амстердам, Лондон и САЩ.

При този развой на събитията Василев е осъден да плати на Йорданов 11 303 лв. (5779 евро) за съдебни разноски пред градския съд. Решението не е окончателно и Василев може да го обжалва пред апелативната инстанция.