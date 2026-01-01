Кметът на София Васил Терзиев ще представи проекта за обновяване на Шесто основно училище „Граф Н. П. Игнатиев“ от 18:00 ч. в Столичния куклен театър.

Проектът е вторият в рамките на инициативата „Училището - сърцето на квартала“, чиято цел е да превърне училищните пространства в отворени, зелени и вдъхновяващи места за учене, спорт, култура и срещи на общността. Инициативата търси устойчиви решения, които едновременно подобряват образователната среда чрез преминаване на едносменен режим на обучение и отговарят на нуждите на кварталите, информират от Столичната община.

Проектът за 6 Основно училище „Граф Н. П. Игнатиев“ предлага цялостна визия за модерно училище, съобразено със съвременните образователни практики, безопасността на децата и активното участие на местната общност.

По време на събитието ще бъдат представени визуализации на проекта, следващите стъпки по неговото реализиране, както и възможностите този модел да бъде приложен и в други столични училища.