Тази събота туристическото предаване „Изживей България“ ще потопи зрителите в атмосферата на Велико Търново. Старопрестолният град, носещ духа на Второто българско царство, ще отведе участниците на неочаквано сладко пътешествие към миналото, което им е подготвило много изненади.

В началото на приключението Франческа, Еми, Берни и Стивън ще се запознаят със специфични за региона кулинарни изкушения между стените на архитектурен шедьовър, дело на Колю Фичето. Следващата им задача ще има вкус на детство и захарни петлета, но преди това други автентични занаяти ще откраднат вниманието им.

Любопитството ще отведе участниците и до криещия вековни мъдрости мистичен Преображенски манастир, където знаков стенопис ще успее да ги предизвика духовно и интелектуално. Епизодът на „Изживей България“ ще обърне поглед и към богатата история на една от най-емблематичните крепости в България – Царевец.

Какви интересни факти за Велико Търново ще научат участниците и колко обогатени ще бъдат след посещението си? Кой от тях ще спечели най-много жокери за финалната задача? Не пропускайте да разберете тази събота от 16:00 ч. по NOVA

Предаването се реализира с подкрепата на Министерството на туризма и община Велико Търново.