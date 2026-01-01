„Изживей България“ – най-новото предаване в ефира на NOVA, разкрива страната ни през емоцията на първата среща – с вкусове, традиции и истории. От 24 януари зрителите ще проследят пътешествието на четирима харизматични чужденци, които откриват България като жива култура, а не просто туристическа дестинация.

Водещи на поредицата са актрисата Радина Думанян и артистът Стефан Вълдобрев. Те ще отведат участниците по живописните пътища на едно общо преживяване, което ще разкрие България по нов начин.

Всяка събота от 16:00 ч. четирима чуждестранни участници ще опознават различни региони на България чрез техния бит и култура. Срещите с местни общности ще представят културното, архитектурното и археологическото наследство на дестинациите, както и традиционните занаяти и обичаи, превръщайки всяко пътуване в пример за устойчив културен туризъм.

Колко красива може да бъде България в очите на четирима чужденци – японка, италианка, германец и ирландец, и какви интересни истории крие страната ни? Не пропускайте да разберете в най-новото предаване „Изживей България“ от 24 януари в 16:00 ч. по NOVA.

Предаването се реализира с подкрепата на Министерството на туризма.