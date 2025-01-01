Влак дерайлира вчера в Тексас, САЩ, като според местни медии влаковата композиция от 35 вагона е превозвала опасни материали. Засега няма данни за течове или пострадали, предаде HindustanTimes.
По информация на AP в района не е била обявена евакуация. В социалните мрежи се появиха видеозаписи, показващи вагони, от които се издигат облаци дим.
Инцидентът е станал на няколко километра източно от град Гордън.
Can we go one week without something crazy happening?— MJTruthUltra (@MJTruthUltra) August 12, 2025
🚨 (SITREP): Massive Train Derailment in Palo Pinto County, Texas, Involving 35 Cars and Potential Hazardous Materials 🤦🏻♂️
- A Union Pacific freight train derailed at approximately 1:45 p.m. local time over a railroad bridge… pic.twitter.com/zqO6nl1tkI
„Всички служители са установени и няма данни за пострадали. Ситуацията към момента е стабилна, но все още не е напълно овладяна“, заявиха от районната служба за спешна помощ.
„Пожарникарите активно работят за овладяване и потушаване на огъня, като към момента няма застрашени сгради“, се казва още в съобщението.
След дерайлирането са възникнали няколко малки пожара в сухи тревни площи.