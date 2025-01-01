/ БТА / АП

Влак дерайлира вчера в Тексас, САЩ, като според местни медии влаковата композиция от 35 вагона е превозвала опасни материали. Засега няма данни за течове или пострадали, предаде HindustanTimes.

По информация на AP в района не е била обявена евакуация. В социалните мрежи се появиха видеозаписи, показващи вагони, от които се издигат облаци дим.

Инцидентът е станал на няколко километра източно от град Гордън.

 

 

„Всички служители са установени и няма данни за пострадали. Ситуацията към момента е стабилна, но все още не е напълно овладяна“, заявиха от районната служба за спешна помощ.

„Пожарникарите активно работят за овладяване и потушаване на огъня, като към момента няма застрашени сгради“, се казва още в съобщението.

След дерайлирането са възникнали няколко малки пожара в сухи тревни площи.

