Пътнически влак в Швейцария е дерайлирал близо до Гопенщайн, кантона Вале, след като лавина е ударила жп линия, предаде DailyMail. Около 80 души са се намирали във влака на компанията BLS.

Композицията е потеглила от Шпиец в 06:12 ч. местно време днес и се е насочила към Бриг, излязла е от релсите около 07:00 ч.

Говорител на BLS заяви, че влакът е дерайлирал заради лавина, като добави: „Пътниците ще бъдат евакуирани в най-кратък срок“.

Местната полиция съобщи, че вече е предприела действия във връзка с инцидента.

След случилото се Швейцарските федерални железници (SBB) съобщиха, че засегнатата линия е временно спряна, като се очаква прекъсването да продължи до 04:00 ч. във вторник.