Споразумението за уреждане на продължаващия от почти четири години конфликт между Русия и Украйна трябва да включва и гаранции за сигурност за Русия, заяви високопоставен руски дипломат, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

„Ние признаваме, че мирното уреждане на конфликта в Украйна трябва да вземе предвид интересите на Украйна в сферата на сигурността, но ключов фактор, разбира се, са и интересите на Русия в сферата на сигурността“, заяви пред „Известия“ заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко.

„Ако погледнете внимателно и проучите изявленията на лидерите на Европейския съюз, никой не говори за гаранции за сигурността на Русия. Това е ключов елемент от мирното споразумение. Без него споразумение е невъзможно“, добави Грушко.

Руските и украинските преговарящи проведоха два кръга преговори през последните седмици с представители на САЩ в Обединените арабски емирства. Те не успяха да се договорят за мирно споразумение, но двете страни се споразумяха за първата размяна на военнопленници от пет месеца.

Гаранциите за сигурност за Украйна бяха една от основните теми на дискусиите, заедно с обхвата на руския контрол върху украинската територия и плана за възстановяване на Киев след войната.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че документите за гаранциите за сигурност за Украйна са готови.

Грушко изброи елементи, които биха могли да бъдат включени в гаранции за сигурност за Русия. Те включват отдавнашни искания на Москва, включително за забрана за членство на Украйна в НАТО, за отхвърляне на всякакво разполагане на войски от страни членки на НАТО в Украйна и за прекратяване на това, което той описа като използване на украинската територия за отправяне на „заплахи“ към Русия.

Двете страни се съгласиха в Абу Даби да участват в последващ кръг от дискусии, но все още не е определена дата. Зеленски заяви, че следващата среща ще се проведе в САЩ.