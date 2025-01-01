Венецуелският парламент гласува единодушно за излизане от Международния наказателен съд (МНС), съобщи агенция ЕФЕ. Според законодателите този ход има за цел да подчертае, че МНС е "безполезен и сервилен".

Законопроектът бе приет, след като на 1 декември Прокуратурата на МНС обяви, че закрива представителството си в Каракас поради липса на "реален напредък" от страна на Венецуела в изпълнение на изискването държавите сами да разследват предполагаеми престъпления, преди институцията да се намеси.

Председателят на Националното събрание Хорхе Родригес заяви, че МНС "служи само на целите на империализма на Съединените щати" и че решението представлява акт на "солидарност със страданията на палестинския народ".

Законопроектът е изпратен на президента Николас Мадуро за обнародване.

Родригес посочи, че Венецуела напуска МНС, защото институцията е "сервилна и нейните съдии не осигуряват справедливост". Той обвини съда, че мълчи "за геноцида на Израел" в Газа.

МНС издаде заповеди за арест през 2024 г. на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Прокуратурата на МНС подчерта миналата седмица, че въпреки закриването на представителството ѝ в Каракас, разследването на предполагаеми престъпления срещу човечеството във Венецуела остава активно и ще се води от Хага.

Съдът започна официалното си разследване през 2018 г. по искане на няколко държави. Правителството на Николас Мадуро многократно се опитваше да спре процеса, твърдейки, че съдебната система на Венецуела извършва собствени разследвания. През 2023 г. МНС отхвърли тези аргументи и разреши пълното възобновяване на разследването за предполагаеми престъпления срещу човечеството, извършени след 2017 г.

"Работата ни продължава и няма да бъде прекъсвана", заяви пред ЕФЕ служител на съда.

Венецуела е една от малкото държави, които се оттеглят от Римския статут, докато са обект на активно разследване за тежки нарушения на правата на човека.