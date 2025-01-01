Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че въздушното пространство над и около Венецуела ще бъде затворено, предаде Ройтерс.

"До всички авиолинии, пилоти, наркодилъри и трафиканти на хора – моля да имате предвид, че въздушното пространство над и около Венецуела ще бъде затворено в своята цялост", написа той в мрежата си "Трут Соушъл".

Миналата седмица регулаторът на САЩ за гражданско въздухоплаване предупреди големите авиокомпании за "потенциално опасна ситуация" при прелитане над латиноамериканската страна заради "влошаващата се ситуация по сигурността и засилените военни действия в или около" нея.

Венецуела отне правата за опериране на 6 големи международни авиокомпании, които преустановиха полетите си до страната след предупреждението от Федералната агенция за гражданска авиация на САЩ (FAA).

През последните месеци в региона се наблюдава голямо струпване на американски военни сили, включително най-големия самолетоносач на САЩ "Джералд Форд" и изтребители F-35.

Правителството на Тръмп разпореди и атаки срещу плавателни съдове, които идват от Венецуела и други латиноамерикански страни и предполагаемо транспортират наркотици.

Директните полети на американски пътнически и товарни превозвачи до Венецуела бяха прекратени още през 2019 г., но някои авиокомпании от САЩ преминават през венецуелското въздушно пространство при полетите си до и от други южноамерикански страни.