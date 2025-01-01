Втори полет, с експулсиран мигрант, излетя от Великобритания към Франция. Това стана, след като мъжът загуби правния спор за забавяне на връщането си, предаде АФП.

Смята се, че депортираният е мъж от Еритрея, чиято екстрадиция получи одобрение след като той загуби последната си, 11-та по ред, правна възможност във Висшия съд на 18 септември.

Той пристигнал на британския бряг с малка лодка през август и поискал да забави депортацията, за да може да оспори решението, твърдейки, че е жертва на трафик на хора.

Но съдия Шелдън от Висшия съд обяви, че „няма сериозен въпрос за разглеждане в този случай“ и че „има значителен обществен интерес в полза на депортирането на този заявител“.

Адвокатите на мъжа съобщиха, че той е трябвало да излети за Франция в 6:15 ч. местно време.

Министерството на вътрешните работи потвърди, че втори полет е излетял, без да предоставя конкретни числа или детайли.

Министърът Питър Кайл заяви пред ITV: „Днес втори полет излетя с мигрант, който няма право да остане тук, и той се връща“.

Друг мъж от Еритрея бе временно спрян от депортация на 16 септември от Висшия съд, който му даде 14 дни, за да предостави доказателства за твърденията си, че е жертва на трафик.

Първият мигрант, мъж от Индия, бе върнат във Франция на 18 септември по новата сделка с Франция, според която страната може да задържа и депортира нелегални мигранти, които не отговарят на изискванията за убежище.

В замяна, Лондон ще приеме равен брой мигранти от Франция, които могат да кандидатстват за британска виза чрез онлайн платформа в рамките на пилотен проект, започнал през август и който ще продължи до юни 2026 г.