Пентагонът планира да разположи части на американската армия в Чикаго на фона на плановете на президента Доналд Тръмп да се справи с престъпността, бездомниците и нелегалната миграция, предаде Ройтерс, като се позова на публикация във "Вашингтон пост".

Тръмп изпраща федерални сили в Чикаго и Ню Йорк, за да бори престъпността

Плановете, които се разработват от няколко седмици, включват няколко възможности, включително мобилизиране на поне няколко хиляди членове на Националната гвардия още през септември, съобщава изданието.

В петък Тръмп обяви, че Чикаго и Ню Йорк - градове, управлявани от демократите, ще бъдат следващите, които ще бъдат поставени под контрола на федералните сили на реда, както е столицата Вашингтон, с цел борба срещу престъпността.