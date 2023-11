More footage of the lion that escaped from a circus wandering the streets of Ladispoli, Rome, Italy 🇮🇹 | 11 November 2023 | #Italy #Lion #escaped pic.twitter.com/jW5Sq7jbha — Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) November 12, 2023

❗️The mayor's office of #Ladispoli reports that the lion has been captured. They were able to tranquilize him and capture him. Now he will be sent back to the circus.



#Italy #Rome #escape #circus #Lion pic.twitter.com/wpGKUHVPQu — Alexandru Judeu (@AlexandruJudeu) November 11, 2023

In Italy, a lion caused quite a stir. The animal escaped from the circus and walked the streets



A few hours later the lion was caught. He was tied up and will be handed back to the circus.#Italy #Circus #Lion pic.twitter.com/of8EMVqlSd — WBC Defenders (@WBCdefenders) November 12, 2023

, близо до Рим, съобщи кметът Алесандро Грандо."На лъва бяха дадении той беше хванат. Сега ще бъде предаден на цирка", пише Грандо.Той изрази надежда, че тази случка ще помогне за. Според вестник „Месаджеро“ хищникът е бил приспан от спринцовка със сънотворни.Циркът, от който е избягал, се намира на 500 метра от мястото, където бе заловен. Той сеВ социалните мрежи бе разпространенона Ладисполи. Кметът на града призова жителите да не излизат, но местните медии съобщиха, че някои граждани са напуснали домовете си с оръжия.