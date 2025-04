Министерството на отбраната на Украйна одобри за употреба нов наземен робот, оборудван с картечница, предаде Укринформ.

Ведомството съобщи новината на сайта си.

Роботизираният комплекс Ди-21-12Ар (D-21-12R) украинско производство е снабден с голямокалибрена картечница. Той е предназначен за разнообразни оперативни задачи, включително наблюдение, патрулиране, огнева поддръжка на части и неутрализиране на личен състав и лекобронирана техника на противника.

