Украйна получи първия транш на стойност 3 млрд. евро от европейския заем за страната, обещан ѝ от страните от Г-7, предаде Ройтерс, като се позова на украинския премиер Денис Шмигал.

Сумата идва от замразени руски активи, поясни премиерът в приложението „Телеграм“.

През октомври 2024 г. лидерите от Групата на седемте се съгласиха да предоставят на Украйна заем на стойност 50 млрд. долара.

В социалната мрежа "Екс" Урсула фон дер Лайен написа, че парите ще помогнат на страната да продължи да се бори за свободата си и да победи.

През декември 2024 г. САЩ отпуснаха на Киев своя дял от заема в размер на 20 млрд. долара.

Almost 3 years into Russia’s war of aggression, Ukraine can keep counting on its friends and partners.



Today, we deliver €3 billion to Ukraine, the 1st payment of the EU part of the G7 loan.



Giving Ukraine the financial power to continue fighting for its freedom – and prevail. pic.twitter.com/W9l7K1kfiV