Украински безпилотни самолети са ударили съоръжение за производство на гориво и енергия в руската област Калуга.

„В резултат на операцията на отбранителното разузнаване на Украйна през нощта беше ударен горивно-енергиен обект в Калужката област на Русия“, посочи източник от украинското военно разузнаване.

Kaluga, Kursk (Russia) came under attack by drones at night. In Kaluga, a oil depot was hit. Video - social networks. #War_in_Ukraine pic.twitter.com/NaiDBfwSez