Администрацията на американския президент Доналд Тръмп планира да изисква от всички чуждестранни туристи да предоставят историята на своите профили в социалните мрежи за последните 5 години, за да бъдат допуснати в страната. Това става ясно от уведомление, публикувано във вторник във Federal Register.

Според уведомлението на митническите и гранични служби (Customs and Border Protection) данните ще бъдат „задължителни“ за всички нови посетители на САЩ - независимо дали идват от държави, чиито граждани по принцип не се нуждаят от визи.

Жителите на Обединеното кралство и Германия са сред гражданите от държави с безвизов режим, което означава, че за тях новото изискване би добавило още една пречка при пътуване. В момента британските граждани и гражданите на други държави по програмата за отмяна на визи използват „Електронна система за разрешение за пътуване“ (ESTA), вместо да кандидатстват за виза.

Администрацията на Тръмп постепенно засили ограниченията за влизане в САЩ, а самият президент водеше кампания, фокусирана върху контрол по границите и имиграцията, пише "Ен Би Си".

Освен историята в социалните мрежи, митническите и гранични служби планират да добавят и други нови изисквания: имейл адреси и телефонни номера, използвани през последните 5 години, както и имена и адреси на членове на семейството, се посочва в уведомлението.

Според уведомлението във Federal Register американската общественост разполага с 60 дни, за да представи мнения и коментари по предложението.

САЩ ще бъдат домакин на мачове от Световното първенство на ФИФА догодина, което със сигурност ще привлече фенове от цял свят, включително от Обединеното кралство и други държави, чиито граждани не се нуждаят от визи.

През юни Държавният департамент обяви, че изисква от кандидатите за определени видове визи да направят профилите си в социалните мрежи видими за обществеността.

Организацията за цифрови права Electronic Frontier Foundation определи тази стъпка като безпрецедентна и заяви, че целта е да се „наблюдава и потиска активността в социалните мрежи на чуждестранни студенти“.

Миналата седмица Държавният департамент съобщи, че ще разшири „прегледа на онлайн присъствието“ и за кандидатите за визи H-1B.

Откакто Тръмп се върна в Белия дом през януари, администрацията му се опитва да отнеме визите на хора, които са участвали в протести срещу войната в Газа.

Администрацията на американския президент обяви и планове за допълнителни ограничения върху различни форми на легална имиграция, след като афганистански гражданин беше обвинен за стрелба по двама офицери от Националната гвардия във Вашингтон. Заподозреният се е признал за невинен.