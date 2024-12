Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп заплаши Европейския съюз с постоянни мита върху продукти от блока.

“Казах на ЕС, че трябва да компенсира за огромния си (търговски) дефицит към страната ни чрез мащабни покупки на американски петрол и газ. В противен случай го очакват мита”, написа Тръмп в социалната си мрежа “Truth Social”.

Trump threatens tariffs if the EU doesn't buy more US oil and gas

⚠️ The President-elect said he told the EU they must "make up their tremendous deficit" with large scale purchases of American fuel

