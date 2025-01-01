Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да защити Полша и балтийските страни в случай на ескалация от страна на Русия на фона на нарушаването в петък на естонското въздушно пространство от руски изтребители, предаде Франс прес.

На въпроса дали би помогнал за защитата на страните от Европейския съюз, ако Русия засили враждебните си действия, Тръмп отговори на журналистите, че "би го направил".

По-рано днес Северноатлантическият съвет на НАТО съобщи, че ще се събере на заседание във вторник, за да обсъди случилото се във въздушното пространство на Естония.

По данни на Естония в петък три изтребителя МиГ-31 на руските военновъздушни сили са навлезли без разрешение във въздушното пространство на балтийската страна, която е член на алианса. Инцидентът е станал в района на Вайндло, малък остров, разположен във Финския залив в Балтийско море.

"Това не ни харесва", добави американският лидер.

Седмица по-рано, в нощта на 9 срещу 10 септември, полските и съюзническите сили за първи път свалиха руски дронове над територията на НАТО. Тогава най-малко 19 безпилотни летателни апарата навлязоха над Полша, припомня ДПА. Полша свали дроновете в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети на други държави от НАТО.