Американският президент Доналд Тръмп публично развали отношенията си с емблематичната си съюзничка и лице на радикалната десница Марджъри Тейлър Грийн в момент, когато неговото движение МАГА (MAGA - Make America Great Again, "Да направим Америка отново велика") преживява сътресения, предаде Франс прес.

"Оттеглям подкрепата си за конгресменката Марджъри Тейлър Грийн", написа той в социалната си мрежа "Трут Соушъл" и добави: "Маги "Лудата" само СЕ ОПЛАКВА, ОПЛАКВА, ОПЛАКВА", по адрес на законодателката от щата Джорджия, която открито критикува икономическата му политика, както и начина, по който подхожда към много деликатния случай "Епстийн".