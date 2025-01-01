Американският президент Доналд Тръмп определи лимит от 7500 бежанци, които ще бъдат допуснати в САЩ през 2026 година, предаде Ройтерс.

Това е най-малката бройка в историята, откакто се води статистика по този показател, уточнява световната агенция.

Повечето от допуснатите бежанци ще бъдат бели граждани на Република Южна Африка. Досега САЩ са допускали на територията си стотици хиляди хора от всички краища на света, бягащи от войни и политически преследвания, обръща внимание Асошиейтед прес.

На страницата на Федералния регистър, където е публикуван документ, описващ фиксирания от Тръмп таван, не се споменава причина за рязкото намаляване на бройката. Миналата година, по време на президентския мандат на Джо Байдън, тя бе 125 000 души, посочва АП.

В меморандума се казва само, че допускането на най-много 7500 бежанци за финансовата 2026 г. "почива на хуманитарни съображения и е в национален интерес".