В Белгия от днес започва тридневна пълзяща стачка, като в сряда се предвижда да спрат всички полети от и до летището в Шарльороа, а аерогарата в Брюксел няма да обслужва пристигащите самолети, съобщиха местни медии.

Седмият пореден протест на синдикатите от началото на годината отново е насочен срещу намеренията за съкращение на бюджетните разходи, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. Същевременно тази сутрин правителството обяви първите постигнати договорености за бюджета догодина, в които се предвиждат мерки срещу възникналото недоволство на работещите.

Правителството е готово да не повишава ДДС за всички стоки, но размерът на данъка ще нарасне за пестицидите и природния газ. За някои стоки ДДС ще бъде намален, например при електричеството. Доставките от държави извън ЕС на малки колети ще бъдат облагани с по 2 евро и ще бъде въведена допълнителна банкова такса, от която бюджетът очаква приходи от 150 милиона евро годишно. Занапред дните в отпуск по болест ще се изчисляват към трудовия стаж.

По последни данни на Европейската комисия през 2027 г. Белгия ще има най-големият бюджетен дефицит в еврозоната (5,9 на сто). По оценка на Международния валутен фонд бюджетният дефицит на Белгия може да достигне 7,2 на сто от брутния вътрешен продукт до 2030 г., ако не бъдат взети необходимите мерки.