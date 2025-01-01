Три сестри на възраст между 9 и 17 години се удавиха при опит на десетки мигранти да прекосят Средиземно море с гумена лодка, предаде Ройтерс.

Лодката е плавала в рисков участък в централната част на Средиземно море, като мигрантите, поели от Либия, са искали да достигнат Италия.

От RESQSHIP - благотворителна организация, базирана в Германия - съобщиха, че телата на сестрите, съответно на 9, 11 и 17 години, са били открити в лодката, която е била опасно претъпкана и е била блъскана от вълни, достигащи 1,5 метра, преди спасителен кораб да пристигне на място.

Сред 65-те души, спасени от кораба „Надир“, собственост на благотворителната организация, са били три бременни жени и деца, включително 7-месечно бебе.

Един човек е паднал зад борда по-рано по време на прехода и все още се води изчезнал, добавя RESQSHIP в изявление.

Организацията не даде подробности за националността на трите загинали момичета.

„Надир“ е прехванал гумената лодка, която е отплавала от град Зуара в Либия, след като е бил предупреден от оператора на горещата линия за спасителни операции „Alarm Phone“, съобщи благотворителната организация.

Италианската брегова охрана е евакуирала 14 души, нуждаещи се от медицинска помощ, и техните роднини, като ги е оставила на южния италиански остров Лампедуза, където „Надир“ е пристигнал по-късно днес с останалите оцелели и с телата на трите момичета.