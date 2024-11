Товарен самолет, изпълняващ поръчки на куриерската компания "Ди Ейч Ел" и летящ от германския град Лайпциг за столицата на Литва-Вилнюс, е паднал върху двуетажна къща, предадоха световните агенции.

Инцидентът е станал на около 4 километра от летището на Вилнюс. На място са се отзовали спасителни екипи. Те са извадили от отломките на самолета един от двамата му пилоти, който е бил жив и в съзнание, но е починал от получените в инцидента рани.

В самолета е имало общо двама пилоти и двама сътрудници на "Ди Ейч Ел". Един човек, пътувал със самолета, се издирва. Останалите са открити и им се отказва медицинска помощ

