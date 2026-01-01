Американският бизнес на видеоплатформата „ТикТок“ (TikTok) официално е прехвърлен на новосъздаденото съвместно дружество „ТикТокЮЕсДиЕс“ (TikTok USDS), предадоха световните агенции.

Предишният собственик, базираната в Пекин група „БайтДенс“ (ByteDance), запазва дял от малко под 20% в новото дружество, се посочва в изявление на компанията.

Дейността на „ТикТок“ в САЩ, където платформата има около 170 милиона потребители, беше застрашена от закриване в продължение на повече от година заради опасения за китайско влияние, след като през 2024 г. САЩ приеха закон, който задължи „БайтДенс“ да продаде американския си бизнес до 19 януари 2025 г. под заплаха дейността да бъде спряна.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп удължи крайния срок след встъпването си в длъжност преди година, като многократно отлагаше прилагането на закона, припомня ДПА.