се прощава със своятаЦелият свят е притихнал и вперил поглед към Лондон. Кралицата почина на 8 септември след 70 години на трона.e ви се води от от неговия главен свещеник Дейвид Хойл,. И ще продължи около час. На нея присъстват цялото кралско семейство, стотици високопоставени лидери и политици от цял свят. А хиляди обикновени граждани са притаили дъх наоколо.Малко преди 11:00 ч. ковчегът на кралицата бе внесен в готическата катедрала на абатството под съпровода на хор. След края на церемонията ще бъде поставен на лафет и ще потегли към Уелингтънската арка, а зад него ще върви процесия, водена от кралското семейство.Ковчегът на кралицата ще бъде поставен до този на съпруга й принц Филип.предаде Асошиейтед прес.Хората заеха местата си в готическото средновековно абатство малко след 10:00 ч. (българско време).

. Шест години по-късно там се провежда и церемонията по коронацията ѝ.Погребението на британската кралица започна съсв британския парламент, където през последните дни стотици хиляди граждани се сбогуваха с нея.колкото години е живяла кралицата.

", довери човекът, който ще води церемонията, цитиран от ДПА.Главният свещеник на Уестминстърското абатство д-р Дейвид Хойл каза, че това ще бъдеХойл каза още, чеи затова трябва да бъде визуално ефектно и грандиозно. Целта "отчасти е да си припомним значимостта на (Елизабет Втора), нейното място в историята, (важната й роля) за (Великобритания) и Общността на нациите", посочи той.В същото време главният свещеник на Уестминстърското абатство отбеляза, че "това е погребение. Има скърбящо семейство. Личната скръб в основата на това наистина е важна."

Погребението на кралица Елизабет Втора наложи Лондон да организирапровеждана някога в британската столица, предаде Асошиейтед прес.Кметът Садик Хан каза, че траурната церемония представлява, тъй като стотици хиляди жители и гости на града изпълват централните му части, а списъкът с официални лица включва 500 души, сред които императори, крале, кралици, президенти, премиери и други лидери от целия свят.", заяви Хан.

Стюарт Кънди, висш представител на лондонската полиция, каза, чев историята на Лондон и е по-трудна и от тази за олимпиадата през 2012 г.Днес. Стотици доброволци от въоръжените сили изпълняват организационни функции по маршрута на погребалното шествие., която се ръководи от високотехнологичен център, разположен близо до моста "Ламбет" в района на парламента. Уличната канализация и кошчетата за отпадъци се проверяват и запечатват. По покривите са разположени полицейски наблюдатели, по улиците се движат служители на реда с полицейски кучета, река Темза е охранявана от военнослужещи от флота, има и конна полиция.

на покойната британска кралица Елизабет Втора, предаде АП.Към синовете на новия крал Чарлз Трети -се присъединиха шестимата им братовчеди: Зара Тиндъл и Питър Филипс - деца на принцеса Ан, дъщерите на принц Андрю - принцесите Биатрис и Юджини, и децата на принц Едуард - Лейди Луиз Уиндзор и Джеймс, виконт Севърн.

