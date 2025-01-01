Светлинният меч, с който Дарт Вейдър отрязва ръката на Люк Скайуокър в "Междузвездни войни: Епизод V - Империята отвръща на удара", е изложен в Лондон, преди да бъде предложен на търг в Лос Анджелис в началото на септември, предадоха АФП и Пи Ей мидия/ДПА.

Този "Свещен Граал" може да струва цяло състояние на бъдещия си купувач - оценката му е до три милиона долара (2,6 милиона евро).

Откриха аналог на планетата Татуин от „Междузвездни войни“

"Това е невероятно късче от историята на киното", каза през АФП Брандън Алинджър от аукционна къща "Пропстор" (Propstore) по време на представяне на най-забележителните лотове в Лондон.

Светлинният меч е използван от Дарт Вейдър в кулминационните битки в "Империята отвръща на удара" (1980) и "Завръщането на джедаите" (1983). Дейвид Прауз, актьорът зад черната маска, и каскадьорът Боб Андерсън всъщност са използвали два модела . Единият, без острие, е прикрепен към колана на злодея, а другият, за бойните сцени, е снабден с дървено острие.

Версията, която ще бъде предложена на търга, е тази, използвана за битките, но без дървеното острие. Тя е съхранявана в продължение на 40 години от частно лице в САЩ.

"Някой дойде при нас и ни каза: "Имам това за продан". Бяхме изумени", казва основателят на "Пропстор" Стивън Лейн, сравнявайки по значение този предмет с рубинените пантофки, носени от Джуди Гарланд във филма "Магьосникът от Оз".

Сериалът „Оби-Уан Кеноби“: Дарт Вейдър е по-жесток от всякога

Експертите са потвърдили автентичността на предмета, сравнявайки вдлъбнатините и драскотините му с тези, които се виждат във филмите. Сред останалите артикули, които ще бъдат предложи на търга между 4 и 6 септември в Лос Анджелис, са камшикът, коланът и кобурът на Харисън Форд от "Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход" (1989) и устройството за изтриване на спомени, използвано от агенти Джей (Уил Смит) и Кей (Томи Лий Джоунс) за изтриване на спомени във филма "Мъже в черно" (1997).

На търга ще бъдат предложени над 1000 лота, използвани във филми, чиято обща стойност се оценява на 10 милиона долара. Сред тях са костюми, носени от актьорите Тоби Магуайър и Майкъл Кийтън съответно в ролите на Спайдър-Мен и Батман, щитът на Капитан Америка на Крис Еванс в "Отмъстителите: Ерата на Ултрон", маската на Райън Рейнолдс от "Дедпул", магическата пръчка на Даниъл Радклиф, прочул се с ролята на Хари Потър, използвана в сцена от филма "Затворникът от Азкабан.