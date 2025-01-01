Белградската полиция е арестувала мъж пред сръбския парламент по подозрение, че е ранил друг мъж с огнестрелно оръжие, предаде ТАНЮГ.

От службата за спешна помощ потвърдиха пред агенцията, че едно лице е транспортирано до Центъра за спешна помощ.

По информация на ТАНЮГ след инцидента е възникнал пожар в една от палатките на площада пред сръбския парламент, като на място са пристигнали четири пожарни коли.

БТА/АП

Пожарът е локализиран, а огнеборците работят за потушаването му. Дежурният прокурор от Висшата прокуратура в Белград и полицията също са на място и провеждат разследване.

По информация на сръбската държавна телевизия РТС малко след 10 ч. (11 ч. бълг. вр.) спешната помощ е получила сигнал за взривена газова бутилка, след което дежурният екип е транспортирал едно лице от мястото на инцидента до болнично заведение.

На място екипът на Спешна помощ е установил лице с рана от огнестрелно оръжие, съобщава РТС, като се позовава на изявление на службата за спешна помощ пред Фонет. Говорителката на службата Ивана Стефанович заяви, че раненият е мъж на 57 години и че той е бил транспортиран до Центъра за спешна помощ в стабилно състояние.

Степента на нараняванията на мъжа към момента не е известна, отбелязва РТС.