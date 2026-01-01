Регионът на Атина ще остане без таксиметрови услуги във вторник и сряда, след като шофьорите обявиха нова двудневна стачка.

Таксиметровият синдикат на Атика (SATA) протестира срещу сроковете за преминаване към електрически автомобили, конкуренцията от други доставчици на транспортни услуги, както и настоява за данъчни облекчения и разрешение такситата с клиенти да използват бус лентите по силно натоварените улици на гръцката столица.

SATA, която организира поредица от стачки през последните седмици, планира и протестно шествие през центъра на Атина до офиса на премиера Кириакос Мицотакис във вторник сутринта.

Очаква се към стачните действия да се присъединят и таксиметровите шофьори в Солун, съобщи в. „Катимерини“.

От 1 януари всички нови таксита, получаващи лиценз за работа, трябва задължително да бъдат електрически заради зелената трансформация на Гърция. Синдикатът настоява този срок да бъде отложен с няколко години. Недоволството на SATA се засили и след като министерството на транспорта предостави, според организацията, несправедливи предимства на конкуренти, които оперират с превозни средства с нулеви емисии и предлагат сходни услуги.