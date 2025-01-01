Режимът на сръбския президент Александър Вучич организира в цялата страна митинги срещу масовите антиправителствените протести и блокади в страната, предаде БГНЕС.

Според полицейският началник Драган Василевич вчера, 31 август, в 95 населени места са участвали близо 104 000 граждани срещу блокадите. На тези митинги присъстваха премиерът, министри и представители на Сръбската прогресивна партия /СПП/ на Вучич. Тези митинги бяха организирани за трети път в рамките на две седмици в отговор на десетмесечни протести, водени от студенти.

Сръбската прогресивна партия обяви, че ще организира „сто“ митинга „срещу блокадите и хаоса“.

Във Войводина една от най-големите демонстрации се проведе във Ветерник, предградие на Нови Сад, където десетки автобуси докараха участници, които трябваше да тръгнат в 18:30 ч. в шествие, насочено към спортната зала в съседната община Футог. Голям брой жандармери бяха разположени веднага, за да отблъснат гражданите, които възнамеряваха да „поздравят“ преминаващите поддръжници на правителството.

В шествието присъстваха кметът на Нови Сад Жарко Мичин, председателят на СПП Милош Вучевич и председателят на провинциалното правителство на Войводина Мая Гойкович. Между поддръжниците на правителството избухна бой и се наложи да има намеса на жандармерията.

По случай навършването на 10 месеца от трагедията в Нови Сад днес в ще има нови студенски протести. При падането на козирката на гарата в града загинаха 16 души. „Този ​​1 септември не отбелязваме началото на учебната година, отбелязваме 10 месеца от падането на сенника на жп гарата в Нови Сад. Помним трагедията, изискваме отговорност, борим се за по-добра държава. Не обръщаме глава. Ще бъдем заедно до края“, написаха студентите в блокадата в профила си в Instagram. Ще има възпоменателнен марш, наречен „Учениците от гимназията помнят“, която ще започне в понеделник в 18:30 ч. местно време (19:30ч. българско). Походът ще започне от Старата главна гара, през Неманина до сградата на Министерството на образованието, след това SKC и Конституционния съд, сградата на РТС, до Площада на Републиката.

В първия учебен ден абитуриентите, с подкрепата на родители, част от учителите, но и студенти в блокадата, ще проведат възпоменателна разходка по случай 10 месеца от падането на сенника, а в някои училища директорите са помолени да направят този ден неучебен, т.е. неработен за всички, с изключение на приема на нови ученици - първокласници.