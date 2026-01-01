Спасен е бил американският пилот, чийто самолет Ф-15 беше свален над Иран, предаде Ройтерс, като се позова на двама официални представители.

По-рано днес американското издание "Аксиос" също съобщи тази новина. Изданието пояснява, че това е станало чрез операция на американски командоси.

Тази сутрин новината потвърди и президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Американските въоръжени сили проведоха една от най-смелите спасителни операции в историята на САЩ за един от невероятните ни офицери, който освен това е и много уважаван полковник, и за когото с огромна радост ви съобщавам, че сега е жив и здрав“, написа той в "Трут Соушъл“.

Първият пилот на същия самолет вече беше спасен от американски командоси още след свалянето на машината в петък.