Два американски военни самолета бяха свалени над Иран и Персийския залив, съобщиха снощи ирански и американски представители, като двама пилоти са спасени, а трети все още е в неизвестност и се издирва от силите на Техеран, предаде Ройтерс.

Тези инциденти са илюстрация на опасностите, пред които все още са изправени американските и израелските самолети над Иран въпреки твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп и на американския министър на отбраната Пийт Хегсет, че техните сили имат пълен контрол над иранското въздушно пространство.

Първият самолет, двуместен американски изтребител Ф-15E, беше свален от иранската противовъздушна отбрана над територията на Иран, съобщиха представители на двете страни.

Вторият самолет, едноместен A-10, беше подложен на ирански обстрел и се разби в Персийския залив - във водите на Кувейт, като пилотът катапултира, съобщиха двама американски представители за Ройтерс

Два хеликоптера "Блекхок", участващи в издирването на изчезналия пилот, бяха уцелени от иранските сили, но успяха да напуснат иранското въздушно пространство.

Състоянието и местонахождението на издирвания пилот от изтребителя Ф-15E не бяха публично известни.

Тръмп заяви пред телевизионния канал "Ен Би Си Нюз", че свалянето на американски военен самолет няма да засегне преговорите с Иран за край на войната. От друга страна, американският държавен глава каза в кратко интервю за британския в. "Индипендънт", че не може да коментира какво ще направи Вашингтон, ако изчезналият на иранска територия американски пилот бъде намерен от местните сили и наранен.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че претърсва район близо до мястото в Югозападен Иран, където е паднал самолетът на пилота, а местните власти обещаха възнаграждение за всеки, който е заловил или убил "враг“.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви в социалната платформа Екс, че войната на САЩ и Израел срещу Иран е "сведена от смяна на режима до лов на техните пилоти".

Перспективата американски военнослужещ да е жив и да се укрива в Иран повишава изгледите конфликтът, започнат от Вашингтон, да бъде белязан от спад на общественото доверие в администрацията на Тръмп и в същото време да не се появят "никакви признаци за обозрим край“ на военните действия в Близкия изток, обръща внимание Ройтерс.

Иран официално заяви на посредниците в преговорите със САЩ, че не е готов да се срещне с американски представители в пакистанската столица Исламабад през следващите дни и че

Пакистан е стигнал до задънена улица в опитите си да съдейства за прекратяване на огъня, написа вчера американският в. "Уолстрийт Джърнъл".

Според данни на Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) най-малко 13 американски военнослужещи са убити в петте седмици на конфликта, а над 300 са ранени. Още в началото на американско-израелската военна кампания загина върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей, който бе наследен от сина си Моджтаба.

Ройтерс акцентира върху факта, че на свой ред Израел води самостоятелно паралелна военна кампания в Ливан срещу местната шиитска групировка "Хизбула", подкрепяна от Иран.