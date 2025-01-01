Двайсет и двама души бяха ранени и четири сгради бяха разрушени след снощното земетресение от 6,1 по Рихтер в Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция), което беше регистрирано в 22:48 ч. местно време, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Няма информация за жертви, а част от пострадалите са били ранени в паниката при опит да напуснат сградите, в които са се намирали по време на труса. Рухналите сгради са били необитаеми, тъй като са били сред пострадалите при земетресението през август. Възстановено е електричеството на мястото, където беше прекъснато снощи.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая пристигна снощи в Балъкесир, за да проследи отблизо дейностите на екипите на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) и за да се срещне с жителите на най-засегнатите места.

В профила си във Фейсбук той написа, че на спешния телефон 112 са постъпили 504 сигнала, сред които 25 за постройки с проблеми след земетресението. В ефира на „ТРТ“ вътрешният министър съобщи, че екипите за реакция при бедствия са направили огледи в 75 селища.

Десетки вторични трусове последваха след първия от 6,1. Последният по-силен е от тази сутрин и е с магнитуд от 4,2 по скалата на Рихтер.

Освен в този окръг земетресението беше усетено по-силно в градовете Истанбул, Бурса, Измир, Текирдаг, както и в някои части на България. Заради късния час и проливния дъжд в региона то завари хората предимно по домовете им. Паниката обаче ги изкара навън. Част от тях прекараха нощта в джамиите и училищата, които бяха отворени за целта.

Към този част няма данни за щети и проблеми по пътната инфраструктура. Днешният ден е обявен за неучебен в целия окръг Балъксир.

Земетресенията в Балъкесир са често явление след 10 август тази година, когато при трус, отново със сила 6,1 по Рихтер, загина един човек, а 29 други бяха ранени. Турция е пресечена от няколко геоложки разлома, които са причинили много трагедии в миналото. Югоизточната част на страната беше засегната от силно земетресение през февруари 2023 г., което отне живота на най-малко 53 000 души.