Земетресение с магнитуд 4 по Рихтер е регистрирано снощи в 20:33 ч. в района на град Съндъргъ в северозападния турски окръг Балъкесир, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 9,12 километра, като за момента няма данни за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението.

След земетресението от 6,1 по Рихтер на 10 август, при което загина един човек, а близо 30 други бяха ранени, вторичните трусовете в района на град Съндъргъ не спират.

Наскоро турският сеизмолог проф. Шериф Баръш изказа предположение пред Турското радио и телевизия (ТРТ), че вторичните трусове може да продължат около година.