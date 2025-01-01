Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение, след като тайфунът "Калмаеги" отне живота и остави безследно изчезнали най-малко 241 души в централните провинции в най-смъртоносното природно бедствие, което сполетя страната тази година, предаде Асошиейтед прес.
A WHOLE COMMUNITY WIPED OUT— The Philippine Star (@PhilippineStar) November 5, 2025
Harrowing scenes were captured in Barangay Biasong, Talisay City on the second day after Typhoon #TinoPH caused widespread devastation across the island of Cebu.
According to a local resident, this area used to have around 500 small houses made of… pic.twitter.com/wafaoean5Y
"Калмаеги" отне живота на най-малко 114 души, повечето от които се удавиха при внезапни наводнения, а 127 са в неизвестност, много от тях в тежко засегнатата централна провинция Себу, преди тропическият циклон да напусне архипелага в сряда и да се насочи към Южнокитайско море. Тайфунът засегна близо 2 милиона души и принуди над 560 000 селяни да напуснат домовете си, като близо 450 000 от тях бяха евакуирани в аварийни убежища.
Обявяването на извънредно положение от Маркос, направено по време на среща с длъжностни лица, отговарящи за реагиране при бедствия, за да се оцени последиците от урагана, ще позволи на правителството да разпредели по-бързо средствата за извънредни ситуации и да предотврати натрупването на запаси от храна и прекомерното повишаване на цените.
Breaking: Horror in Cebu as Typhoon Tino (Kalmaegi) tears through the province, 114 dead, 127 missing, and families in Talisay City forced onto rooftops as floodwaters engulfed their homes. pic.twitter.com/Aa7gVFvfgi— States Radar (@statesradar) November 6, 2025