Братята Ерик и Лайл Менендес ще останат в затвора, след като Комисията по условно освобождаване на Калифорния отхвърли молбата за предсрочно освобождаване на по-големия от двамата братя - Лайл, съобщи ДПА.

Молбата на Ерик за условно освобождаване беше отхвърлена ден по-рано.

Според съобщения в американските медии, нарушаването на затворническите правила от братята, по-конкретно използването на мобилни телефони, е било фактор в решенията на комисията по условно освобождаване.

Ерик и Лайл Менендес са в затвора от 1990 г. Те са признати за виновни за убийството на богатите си родители Хосе и Кити Менендес, които са били застреляни в дома им в Бевърли Хилс. По това време братята са били съответно на 19 и 21 години.

Общественият интерес към случая се увеличи миналата година, след като два филма на „Нетфликс“ разказаха за убийствата и последвалия съдебен процес.

БТА

През май тази година съд в Лос Анджелис постанови нова присъда от 50 години затвор за братята, което дава възможност за условно освобождаване. След отхвърляне от Комисията по условно освобождаване, те могат да кандидатстват отново след три години. Като алтернатива, губернаторът на Калифорния може да ги помилва. След решението семейството на Лайл Менендес публикува изявление.

„Макар че, разбира се, и ние сме разочаровани от днешното решение, не сме обезкуражени“, казаха те, цитирани в репортаж на „Ню Йорк Таймс“.

Роднините допълват, че ще продължат да работят за освобождаването им.

„Лос Анджелис Таймс“ съобщава, че делото за освобождаване на братята е съсредоточено върху програмите за затворници, включително курсове за овладяване на гнева, медитация и асистиране на други затворници в хоспис.

На първоначалния процес братята първоначално са отричали убийствата. След това са твърдели, че са били подложени на сексуално, психологическо и физическо насилие от страна на родителите си в продължение на години и са действали от страх.

В първия процес насилието от страна на баща им е било подробно описано. Този процес се е провалил през 1994 г., след като журито не е успяло да се произнесе единодушно.

Вторият процес ги признава за виновни за убийствата през 1996 г., като съдът ги осъжда на доживотен затвор без право на условно освобождаване. Съдията до голяма степен е забранил по време на процеса споменаването на предполагаемото сексуално насилие.

Според прокуратурата братята са извършили убийствата, за да се доберат до богатството на родителите си.