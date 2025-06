Реза Пахлави, синът на сваления от власт през 1979 г. последен ирански шах, днес даде пресконференция в Париж, на която призова за смяна на режима в Иран и обяви, че ще сформира опозиционен фронт, предаде TheJerusalemPost.

Той осъди Ислямската република за "непрестанното ѝ потисничество над иранския народ", предупреди международната общност да не предоставя "спасителен пояс" на режима и подчерта, че развитието на иранската ядрената програма може да бъде спряно само в условията на демокрация.

Iran’s exiled Prince @PahlaviReza published a photo of himself next to the Western Wall in Jerusalem, expressing hope that one day in future Iran and Israel can resume their historical friendship.https://t.co/upFYRWbmCa pic.twitter.com/zjSjeAm7K4