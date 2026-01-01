Земетресение с магнитуд 5,7 бе регистрирано днес край индонезийския остров Ява, предаде Ройтерс.
Световната агенция се позова на информация от Европейския средиземноморски сеизмологичен център.
🚨 Preliminary M5.8 earthquake detected
📍 Java, Indonesia
📏 Depth: 121 km
🕒 2026-01-27 01:20 UTC
🏢 Source: #GFZ
🆔 #rs2026bvvoln@raspishake
Трусът е бил с дълбочина от 138 километра.