Земетресение с магнитуд 5,7 бе регистрирано днес край индонезийския остров Ява, предаде Ройтерс.

Световната агенция се позова на информация от Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

Трусът е бил с дълбочина от 138 километра.

