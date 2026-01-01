Умерената партия на Швеция ще назначи комисия, която да оцени предимствата и недостатъците от присъединяването към еврозоната, ако успее да остане на власт след парламентарните избори през септември, заяви финансовият министър Елизабет Свантесон.

Шведите отхвърлиха въвеждането на еврото на референдум през 2003 г., но при все по-силната интеграция на икономиката със страните от Европа, скорошно изследване стига до извода, че потенциалните ползи от единната валута вече надвишават рисковете.

„Мисля, че е очевидно, че трябва да разгледаме този въпрос и това е задача, с която ще се заема възможно най-скоро през следващия мандат“, заяви Свантесон по време на парламентарен дебат за членството в еврозоната, цитирана от The Local Sweden.

Умерената партия е най-голямата формация в сегашното правителство на малцинствена коалиция.

Дебатът за присъединяването на Швеция към еврозоната беше подновен от поредица геополитически и икономически промени през последните години, сред които руската инвазия в Украйна и митническата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Независимата парична политика на страната често се разглежда като фактор, помогнал по време на кредитната криза през 2008–2009 г., последвалата дългова криза в еврозоната и пандемията. Изследователи обаче посочват и търговски и сигурностни ползи при по-дълбока интеграция на Швеция с еврозоната.

Свантесон подчерта, че дори комисията да препоръча приемане на еврото, реалното членство би било въпрос на много години.

Най-сериозната пречка вероятно ще бъдат „Шведските демократи“ – най-голямата партия вдясно, която подкрепя правителството на малцинството, но е категорично против въвеждането на еврото.

„Еврото е изключително рисков зaлог, при който на карта е поставено благосъстоянието на шведския народ“, каза по време на дебата икономическият говорител на „Шведските демократи“ Оскар Шьостед.

През 2003 г. 56% от шведите гласуваха против еврото, а 42% го подкрепиха. През май 2025г. 49,5% са били против, 32% – в подкрепа на единната валута, а 18,5% не са имали позиция, показва проучване на статистическата служба.