Sean Penn has given his Oscar to Ukraine - @ZelenskyyUa

Thank you, sir!

It is an honor for us. pic.twitter.com/vx2UfEVTds — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 8, 2022

Actor Sean Penn hands over his Oscar to Zelensky and says he can keep it 'until Ukraine's victory'https://t.co/GUGIEc1Ubt — Daily Mail Online (@MailOnline) November 8, 2022

Our true friend Sean Penn came to Kyiv. I thanked him for the lasting support of 🇺🇦 in the fight against RF.



Sean brought his Oscar statuette and gave it to @ZelenskyyUa as a symbol of faith in Ukraine's victory. We visited the Alley of Courage in Kyiv Constitution Square. pic.twitter.com/sMjKQUUoKa — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 8, 2022

връчи наградата сипо време на посещението си в столицата Киев, предаде Би Би Си.Видео, публикувано в канала на Зеленски в Телеграм, показва също какШон Пен, който е известен както стака и с филмите си, избяга от Украйна през март, докато снимаше документален филм за конфликта.По-късно той заяви, че обмисля да се присъедини към украинските сили, за да се бори срещу Русия.Преди това служители нав руския "стоп-лист", което означава, че сега им е забранено да влизат в страната.